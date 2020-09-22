南韓央行周二指出，沒有必要下調目前的經濟成長預測，即使政府先前為壓抑新一波新冠危機而採取了嚴格社交管制措施。

南韓經濟目前正走在央行成長預測的路徑上，央行研究部門主管在線上的媒體簡報上表示，自從央行上一次預測以來，任何的經濟指標皆沒有出現需要更動預測的變化。

南韓央行在八月下調全年經濟預測，從負的0.2%來到萎縮1.3%，為過去超過20年來最大的萎縮。

從八月該預測以來，政府特別是在首都圈加強了社交管制措施，包括夜店、卡拉OK等高風險場所關閉以及餐廳晚上九點後停業，中學以下停課等。

雖然疾病管制中心在9月14日暫時解除了這些措施，但相關單位可能在9月28日南韓連假的前夕再度重啟嚴格管制。

私人部門的消費可能出現較預期更低的放緩，央行補充指出，如果疫情持續更久，消費行為和產業結構可能出現改變。

央行預測全年消費者支出萎縮3.9%，明年則成長3.8%。央行表示，最近一波的疫情揚升，面對面的服務包括住宿和餐飲萎縮的程度，甚至接近第一波疫情的水準。線下的服務嚴重影響消費者信心，將將延續相當的一段期間。

(時報資訊)