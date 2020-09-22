封測龍頭日月光投控（3711）營運長吳田玉認為，後疫情時代的產業發展出現保護主義、平行世界、遠端連結等3大趨勢，是半導體業從未經歷過的挑戰，並對此提出3建議，認為仍具優勢、站在相對制高點的台灣業者，應預見可能挑戰預做準備，才能繼續鞏固優勢。

2020國際半導體展（SEMICON Taiwan）今（22）日舉行展前記者會，以「半導體『跨』時代，新經濟科技布局」為主題，邀請吳田玉針對「後疫情時代下的產業趨勢脈動」發表專題演講。

吳田玉指出，歷經至少60年的全球化主流經濟、海外投資、全球布局、多方協議平台、自由貿易發展，台灣半導體業逐步發展茁壯，擁有完整設計及製造產業鏈，具備強大的經濟規模制高點，並有良好的全球客戶共生關係。

然而，吳田玉認為，後疫情時代的產業發展，可能出現保護主義、平行世界、遠端連結等3大趨勢，這些因素過去從來不是發展選項，是半導體產業從未經歷過的挑戰，使今年可能成為半導體發展史上最有趣的一年，存在太多挑戰和焦慮。

吳田玉表示，台灣代工業是全球化的典型獲利者，在分工、分散、區域平等的環境下，群策群力成為世界工廠、建構完整產業鏈。然而，後疫情時代的地緣政治及局部性保護主義，使台灣代工業必須學習在共生價值循環與思維下，如何和多元市場主導者作相對應調整。

順應保護主義興起，吳田玉認為後疫情時代可能出現非單一系統及法規，如何落實生產及研發成本，並配合法規差異，需靠穩健的產業實力及韌性。而台灣在整體實力及彈性具備很大優勢，多元化系統是代工業的基本功，在未來演變中應該更能發揮作用、左右逢源。

吳田玉指出，台灣位處亞太交通樞紐，為全球客戶頻繁拜訪之處、更是面對面模式贏家。但遠端連結在後疫情時代成為必要選項，雖無法完全取代面對面溝通溫度，但此新興模式可能對產業帶來影響及潛在威脅，如印度便是遠端連結情境的佼佼者。

吳田玉認為，面對遠距工作、視訊會議、雲端服務等數位轉型浪潮，台灣產業除了善加發揮客戶關係外，更應努力提升語言溝通能力及情境管控，增進遠端連線的系統彈性及技術，整合既有優勢與發揮數位應變能力，才能在遠端連結的新世界中拚出全球競爭力。

對於上述3大發展趨勢，吳田玉認為，台灣在上述3點上仍具備相當優勢、站在相對制高點，若能了解未來挑戰在哪，只要能事先準備，相信台灣贏面會更大。並對此提出危機就是轉機、政府政策應對應調整、人才培育能力3建議。

吳田玉認為，所有人都會面臨相同挑戰，既是學習也是展現智慧、把握契機的時候。面對此競爭現實，包括全球人才、稅率、研發獎勵等政府產業政策，可能與半導體實際需求有落差，半導體產業走在全球競賽前端、被全球視為國安國防，政府對此應有相對應的調整。

最後，吳田玉指出，半導體以人才為本，人才需求與其他產業不同，但目前總量明顯不足。面保護主義、平行世界、遠端連結的挑戰，新世代人才的語言、軟體、遠端應對能力培育，將是人才培育的新命題。

(時報資訊)