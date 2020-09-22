《商情》澳毛續揚 國內毛條微幅上揚 15:062020/09/22 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳毛續揚，本周國內毛條微幅上揚；業者表示，由於澳洲羊毛(AWEX)拍賣價穩健的上漲，且連續第二周出現強勁反彈，令市場重燃希望，不過尚未進入旺季，加上新冠肺炎疫情未明朗，業者持保守觀望態勢。 截至上周三(9/16) 澳洲羊毛(AWEX)東部市場指標(EMI)再漲47美分，至937美分，較前一周比漲近5.3%，這是自去年9月以來最大的周漲幅；國內毛條在維持兩周平盤後，本周小幅上揚，毛條64支及防縮毛條64支每公斤皆微調0.3美元。(商品行情網) (時報資訊) #上揚 #毛條 #澳毛 #續揚 #AWEX 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》黃金亞洲電子盤走揚 14:322020/09/22 財經 熱門股－映泰 營收回神價量齊揚 04:102020/09/22 證券．權證 守護海洋 南山永續植樹淨灘 04:102020/09/22 財經焦點 熱門股－京城 外資力挺價量齊揚 04:102020/09/22 證券．權證 《盤後解析》台股BYE了月線 季線攻防接著來 14:492020/09/22 財經 8月電子產品訂單 創新高 04:102020/09/22 財經要聞 成長動能強 精元、奇鋐認購看旺 04:102020/09/22 證券．權證 外資按讚 ABF雙雄續旺 04:102020/09/22 證券．權證 細菌爬滿整個安全帽 比馬桶髒百倍 長期戴恐致禿頭 12:412020/09/22 生活 5大錯誤洗髮行為 沒從後腦勺開始洗、毛巾包頭全NG 06:002020/09/22 美妝 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 中秋加碼 大樂透22日加開81組百萬元獎金 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。