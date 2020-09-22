澳毛續揚，本周國內毛條微幅上揚；業者表示，由於澳洲羊毛(AWEX)拍賣價穩健的上漲，且連續第二周出現強勁反彈，令市場重燃希望，不過尚未進入旺季，加上新冠肺炎疫情未明朗，業者持保守觀望態勢。

截至上周三(9/16) 澳洲羊毛(AWEX)東部市場指標(EMI)再漲47美分，至937美分，較前一周比漲近5.3%，這是自去年9月以來最大的周漲幅；國內毛條在維持兩周平盤後，本周小幅上揚，毛條64支及防縮毛條64支每公斤皆微調0.3美元。(商品行情網)

(時報資訊)