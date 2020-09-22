展望第四季金融市場，新冠疫情、美國總統選舉及美中關係可能是影響投資市場的三大因子。凱基銀行認為，即便部分國家疫情捲土重來，可能產生短期衝擊，但不至於出現如年初般的全球恐慌性下跌。此外，建議投資人無須太過擔心美國總統選舉結果，預期美中在選後將尋求對話契機，使雙方關係暫時緩和，故9月及10月的市場走勢才是影響選後行情的關鍵，如沒有意外，明年可望出現更全面性景氣復甦。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，觀察今年以來國際股市，由趨勢性產業類股如5G、AI、IoT、通訊、電動車、替代能源引領風騷，9月份蘋果及特斯拉帶動估值過高疑慮的科技股回跌，預示著第四季循環性產業如天然資源、礦業、能源、工業、不動產等類股，可能有所表現。惟提醒投資人趨勢總是趨勢，漲多回跌後價值浮現，可把握進行長線核心布局；另，預期美元在聯準會持續無限量化寬鬆下，還會走弱一陣子。綜觀上述，第四季金融市場將不致驚滔駭浪，更可能是有驚無險。

張冠雄強調，股市今年由趨勢性產業類股如5G、AI、IoT、通訊、電動車、替代能源引領風騷，9月份蘋果及特斯拉帶動估值過高疑慮的科技股回跌，預示著第四季循環性產業如天然資源、礦業、能源、工業、不動產等類股可能有所表現。但投資人應謹記在心，趨勢總是趨勢，漲多回跌後價值浮現，仍是不應或缺的長線核心布局。

至於美元走勢，張冠雄表示，縱使相對歐元、日圓，美元仍具利差優勢，但未來美元匯率強弱，除了體現美國相較其他國家區域的景氣強弱差別外，還是歸結到聯準會與其他央行「釋金」量體的相對大小。預期在美國聯準會持續無限量化寬鬆下，未來利率將低檔盤整多年，似乎埋下美元還要走弱一陣子的遠因。

(時報資訊)