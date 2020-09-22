週一美股指數大跌，空方大火燒到台股，指數開低走低，退至月線之下，大跌逾150點，但台積電(2330)回測月線有守，聯電(2303)一度翻紅撐盤，日系外資認為外界對聯發科(2454)的華為利空反映太大，維持700元目標價、中立評等，早盤股價持穩於600元。權值股穩住，盤面上生醫股抗跌，泰博(4736)、生華科(6492)、ABC-KY(6598)等漲幅在1~2%左右。題材股有所表現，麗臺(2465)板卡廠利多擁簇，強勢漲停。惟空方氣盛，個股跌多漲少，指數終場收跌149.61點，為12645.51點。今日外資(不含外資自營商)賣超94.09億元，投信賣超13.2025億元，自營商賣超63.8998億元，三大法人賣超171.19億元。

類股普跌，電金傳皆難幸免，其中以造紙股早盤賣壓最重，玻陶股展現抗跌力道，盤中台玻(1802)轉強拉升2%，冠軍(1806)跟漲，使得類股指數跟著走揚，雖然終場不敵殺尾盤壓力，微幅收跌0.06%，仍是盤面上抗空大軍。生醫股挾歐洲疫情升溫利多，美德醫療-DR(9103)強勢叩關漲停板；不過恆大(1325)、康那香(9919)、南六(6504)盤中齊揚卻未能守住，好戲只演半場。題材股各自表現，可成(2474)自7月以來遭外資減持，股價2字頭變1字頭，今早最低價逼近今年3月中的低點173元，低檔買盤進場，弱勢股反而變成強勢股，收高在180元。瓦城(2729)今起首度實施庫藏股，開高後勁揚一舉重返填息路，領漲觀光類股，收高3%以上，站回230元。南僑(1702)8月自結稅後純益1.04億元，創今年新高，搭配Q4進入冷凍麵團及烘焙油脂傳統旺季，法人樂觀看待營運表現，今日多頭力守平盤之上，表現相對強勢，跌幅在0.5%之內。

台股今日收跌149.61點，日K連二黑並摜破月線，5日RSI為31.44，10日RSI為43.35，9日K值為48.50，9日D值為62.24，20日乖離率為-0.74。外資籌碼出現鬆動，21日對現貨賣超64.8億元，期貨淨多單更大幅減碼近萬口、達9,705口，未平倉口數降至13,158口，22日繼續調節台股，賣超94億元，專家認為，面對美股回檔變數多、台股指數也逢壓，外資避險心態轉濃。

美股跌破季線，使得台股波動加大，加上外資今日連4賣，9月整體金額轉為賣超，後市恐有回測季線隱憂，尤其外資對台積電近3日合計賣超41658張，台股無主力部隊領軍，並因國際氛圍不佳，疫情、金融界利空皆使得市場不平靜，大盤13000點反壓沉重。操作上，疫情造就PC及NB需求暢旺，且因零組件缺貨及訂單大增，NB出現供給缺口，可望推升面板報價，NB相關及面板族群可留意；中芯被美國列為黑名單，部分台灣半導體廠受惠，短線有機會；股價基期低的Apple供應鏈，因第四季將迎來Apple新產品出貨旺季，可多關注。

(時報資訊)