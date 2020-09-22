警方發現8人皆為失聯越南籍移工，經詢問後移送移民署台中專勤隊收容。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方表示，工業區內有許多外籍移工，員警於執勤過程中，隨時提高警覺性，得以順利查獲8名失聯移工。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局工業區派出所員警，日前在工業區23路與五權西路口執行交整勤務時，見8名男子在人行道上疑似發生口角，聲音太大引起人車注意，員警上前盤查時，發現這8名男子都是失聯移工，立即帶返派出所，波麗士1個捉8個，民眾直呼好身手。

警方指出，當時員警正在路口交通疏導，忽然傳來爭吵聲，發現有多名外籍移工聚集，疑似發生口角，立即通報線上巡邏員警，待優勢警力到達後，隨即上前盤查。

但當員警要求這8名移工出示證件，他們卻閃爍其詞，因語言不通，對方也無攜帶居留證或護照等證件可供查證身分，員警察覺有異，便將8人帶返派出所內查證身分，警方發現8人皆為失聯越南籍移工，經詢問後移送移民署台中專勤隊收容。

警方表示，鑑於工業區內有許多外籍移工，員警於執勤過程中，隨時提高警覺性，得以順利查獲8名失聯移工。

警方提醒雇主，依照《就業服務法》受聘雇的外國人有連續曠職3日失去聯繫，雇主應於3日內以書面通知當地主管機關、入出國管理機關及警察機關。

此外，如果雇主聘雇未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外國人，可處15萬元到75萬元不等罰鍰。

(中時 )