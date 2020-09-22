日前澎湖馬公港旁一間飲料店，接到海軍下單88杯冬瓜檸檬，卻因共軍擾台，官兵臨時出任務無法如約領取，事件傳開，該飲料店爆紅，被讚為「愛國飲料店」，總統蔡英文今前往澎湖視察國軍時，也特地前往該店買下150杯飲料，慰勞官兵。對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆，蔡英文近來議題抓得又快又準，在野黨再不跟上，民進黨要在台灣萬年執政了！

蔡英文今天赴澎湖視導「海軍146艦隊」時，特地帶了茶飲料去慰問官兵，蔡英文細說原由，前幾天，駐防澎湖的海軍子儀艦官兵，因為接獲緊急任務，必須立刻出海，訂好的飲料來不及去領。因此，今天她跑了一趟飲料店，「幫忙把遲到的飲料帶給子儀艦官兵」。

對此，黃暐瀚今在臉書發文表示，日前澎湖海軍，因應對岸共機飛越海峽中線，緊急出動。已經跟飲料店老闆訂的88杯冬瓜檸檬飲料，只能忍痛棄單，出發前官兵打電話告訴老闆：「我們要出任務了，抱歉」！

黃暐瀚再表示，訂單已經做了一半（44杯），老闆這下虧大。但老闆沒有生氣，在網路上說明，這是國軍保護台灣，店家一定支持，已經做好的44杯，原價50，特價30，歡迎人在澎湖的網友，可以去喝。

「今天蔡總統到澎湖視察，親自到飲料店，上門付錢。」黃暐瀚指出，身為三軍統帥，總統代替國軍向飲料店老闆道歉，並謝謝他們願意體諒國軍。老闆娘看到總統上門，也很高興，強調台灣人，一定支持國防，支持國軍。蔡總統掏出現金，加買150杯，慰勞官兵。

黃暐瀚直言，政治是需要表演的。這一年多來，蔡總統議題抓得很準，反應常常很快。在野黨再不跟上，民進黨要在台灣，萬年執政了！

(中時新聞網)