近日發生澎湖海軍基地向手搖杯飲料店訂購88杯冬瓜檸檬，卻因接獲命令緊急出港，因此無法取貨。民進黨立委莊瑞雄於臉書表示，蔡英文總統今日至澎湖視察後，特地到飲料店幫忙付錢，並加碼訂購150杯，請國軍弟兄喝飲料。
據了解，本月18、19日，共軍各型戰機連日飛越海峽中線，數量不明的共軍艦艇也同樣越過中線，負責防衛偵察任務的澎湖馬公146艦隊首當其衝。
有網友在網路社群披露，海軍基地向飲料店訂了88杯冬瓜檸檬，當店家已做好44杯時，卻接到官兵電話致歉，宣稱臨時接獲命令須緊急出港，無法取貨。但店家力挺表示「保衛國家安全是重要任務。」
莊瑞雄指出，共機連日擾台，澎湖海軍146艦隊官兵訂了冬瓜檸檬，但收到緊急任務要出航，老闆娘不生氣，反而叫海軍兄弟不要擔心棄單。蔡總統今日特地去付錢，並加碼150杯，這個三軍統帥帥到爆，國防行程也可以很暖。
(中時 )
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