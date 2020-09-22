NBA新球季開幕延後，會到12月底耶誕節之後才開打，屆時美國總統大選已經結束(11月3日)。對於勇士總教練科爾(Steve Kerr)來說，他希望球季開打時看到的美國總統會是民主黨的拜登(Joe Biden)。

科爾於美國時間22日(每年9月第4個周二)的「全國登記選民節日」擔任志工，在亞利桑那州的土桑參與擊倒現任總統川普(Donald Trump)的「Virtual Phone Bank」活動，也就是透過電話動員大家出來做選民登記，將搖擺州收納在藍軍旗下(民主黨藍, 共和黨紅)。美國為了避免同一人多州投票，每個公民必須先登記。

民主黨的行動是希望選民檢查自己的登記狀態，並打電話催出親朋好友以及陌生人，全力將選票送入拜登口袋。科爾來自亞歷桑那大學，1988年進入NBA時就是被亞歷桑那鳳凰城的太陽隊選上，後來成名於芝加哥公牛王朝，退役後他又到太陽去擔任總裁與總管，與該州有很深的緣分。

NBA復賽之後，球員在球衣背後放置的標語之一就是「Vote(投票)」。美國長期存在所謂「選民壓制」的問題，一些州要求使用有照片的證件才能投票，例如駕照、持槍許可、護照、軍人證，弱勢族群很多人拿不出這種東西，有些人則是身上有案件(例如法庭逮捕令)而不敢出來投票。美國總統川普2017年下令大力打擊「選舉詐欺」，以免這些沒資格的人亂投票，光是投票行動本身就成為兩黨廝殺的戰場之一。

(中時新聞網)