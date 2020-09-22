上緯新能源22日表示，有多個風場開發經驗後，支持上緯開發新風場，周三宣布將在西北部苗栗縣外海進行總裝置容量為4.4GW之大型開發計畫，進一步落實對台灣能源轉型承諾。

上緯解釋， 新計畫名稱為「Formosa 4」，包含開發「海豐（Formosa 4-1）」、「海碩（Formosa 4-2）」、「海盛（Formosa 4-3）」三處深水場域，距苗栗海岸約18至20公里，未來合併裝置容量將達4.4GW之潛力規模，可滿足多達四百五十萬家戶用電需求。

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