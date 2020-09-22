上緯自行開發風場Formosa 4 盼搶區塊開發資格 15:132020/09/22 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上緯新能源22日表示，有多個風場開發經驗後，支持上緯開發新風場，周三宣布將在西北部苗栗縣外海進行總裝置容量為4.4GW之大型開發計畫，進一步落實對台灣能源轉型承諾。 上緯解釋， 新計畫名稱為「Formosa 4」，包含開發「海豐（Formosa 4-1）」、「海碩（Formosa 4-2）」、「海盛（Formosa 4-3）」三處深水場域，距苗栗海岸約18至20公里，未來合併裝置容量將達4.4GW之潛力規模，可滿足多達四百五十萬家戶用電需求。 (工商 ) #Formosa #上緯 #風場 #GW #區塊開發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北環狀線 建商角力新戰場 04:102020/09/22 產業．科技 四度被請出市政會議 中市政風處長：我也想有服務機會 10:262020/09/22 政治 新店地政9／25舉辦地價作業說明會 14:192020/09/22 區域情報-新北 科技部Kiss Science活動開跑 04:102020/09/22 產業特刊 助農民開發產品興大農產加值打樣中心啟用 14:382020/09/22 生活 捷運聯開案 景平站共構宅簽約 04:102020/09/22 地方新聞 2021「全民英檢」測驗日程出爐 更新部分聽力閱讀題型 10:482020/09/22 生活 精誠跨足車聯網 取得寶錄30％股權 04:102020/09/22 產業．科技 AI災防機器人 滅火爬梯難不倒 04:102020/09/22 地方新聞 話題女王「搶人夫瞞死胎」栽贓正宮 前綠委丟官下場慘 06:312020/09/22 娛樂 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 台積電2奈米新進度曝光 死敵超車夢碎、半導體巨頭可能反攻？ - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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