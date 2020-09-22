新光三越董座村上英之接任 吳昕陽任副董兼總座 15:122020/09/22 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳昕陽任副董事長兼總經理。（郭家崴攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光三越董事長吳東興去世後董座懸缺，由誰接任日前有諸多揣測，今（22日）新光三越召開董事會，議定現任副董事長村上英之接任董事長，現任總經理吳昕陽、也是吳東興的次子接任副董事長兼總經理。有員工肯定是「消費者之福、員工之福」。 新光三越表示，將秉持一貫真心誠意的經營理念，不斷穩定向前邁進、持續發展，為人們帶來更愉悅美好的生活體驗。 (中時 ) #新光三越 #村上英之 #吳昕陽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新光三越新董座日方出任 吳東興次子接副董座 13:202020/09/22 財經 新光三越 日籍副董村上英之升任董座、吳昕陽接副董兼總經理 13:372020/09/22 財經 總統府發布人令 郭耀煌10月任科技政委 11:412020/09/22 政治 友訊董座出脫明泰持股逾選任時的二分之一 董事席次遭自然解任 18:502020/09/21 財經 全達董事改選 大宇董座凃俊光人馬拿經營權 12:032020/09/22 財經 自來水公司改善基隆漏水 預估每年減少1座新山水庫蓄水量 21:042020/09/21 生活 拚12月上路 北市讓座鈴 仁愛幹線先試辦 04:102020/09/22 地方新聞 陷詐欺疑雲 尼可拉創辦人米爾頓辭董座 17:222020/09/21 財經 陷入詐欺疑雲 尼可拉創辦人米爾頓辭董座 04:102020/09/22 全球財經 星座理財(9月21日～9月25日)－巨蟹座（6月22日～7月22日） 合作機會 積極把握 04:102020/09/20 投資理財 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 中秋加碼 大樂透22日加開81組百萬元獎金 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。