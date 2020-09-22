新光三越董事長吳東興去世後董座懸缺，由誰接任日前有諸多揣測，今（22日）新光三越召開董事會，議定現任副董事長村上英之接任董事長，現任總經理吳昕陽、也是吳東興的次子接任副董事長兼總經理。有員工肯定是「消費者之福、員工之福」。

新光三越表示，將秉持一貫真心誠意的經營理念，不斷穩定向前邁進、持續發展，為人們帶來更愉悅美好的生活體驗。

(中時 )