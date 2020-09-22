經國學子手作月餅，點亮中秋助華山。（吳康瑋攝）

經國學子手作月餅，點亮中秋助華山。（吳康瑋攝）

經國學子手作月餅，點亮中秋助華山。（吳康瑋攝）

中秋佳節即將到來，在這月圓人團圓的日子，卻有許多長輩無法享受天倫之樂，為了讓長輩也能感受到佳節的氣氛，華山基金會特於22日在經國健康暨管理學院餐廚系烘焙教室，邀請五位弱勢孤老、餐廚系學生及經國幼兒園小朋友一起手作月餅，提前歡度中秋節。

經國健康暨管理學院餐廚系學生現場化身烘培老師，帶領弱勢孤老及經國幼兒園的小寶貝們，一起體驗手作中式月餅，從揉麵糰、擀麵皮、一一包進烏豆沙餡，放進烤箱烘焙，老中小齊聚同樂，傳承經驗與文化，等待過程中，經國幼兒園的小寶貝們也帶來勁歌熱舞，爺爺奶奶看著樂開懷，一顆顆圓潤飽滿的月餅熱騰騰出爐了，小寶貝們陪伴爺奶享用低糖養生的烏豆沙月餅。

每逢佳節讓愛更濃，華山基金會連續八年辦理「愛老人 中秋亮起來」活動，期盼用愛串聯，經國健康暨管理學院餐廚系認同此理念，結合經國幼兒園於中秋節前夕手作兩百顆月餅，全數義賣助孤老，藉此籲請社會大眾加入「愛老人」行列，共同守護孤單身影。

華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，長期免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，建立社區互助自助模式，「109愛老人中秋亮起來」公益活動，期許社會大眾支持協助關懷禮350份。

(中時 )