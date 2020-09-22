麥當勞這次實在太猛！除了推出韓式炸雞之外，更與7-11合作，購買指定套餐，即可獲得電子兌換券乙張，持兌換券至7-11可免費兌換「海尼根0.0零酒精」， 這次可以不用出國，輕鬆就吃到啤酒配炸雞這經典組合。

「韓式炸雞」透過三道裹粉、五道翻滾的獨家工法炸至金黃酥脆，再經過先烤後炸、高溫鎖汁，讓外酥內嫩不油膩，最後裹上韓國直送的「不倒翁OTTOGI」正宗甜辣醬，加入洋蔥、醬油、辣椒粉調製而成的甘甜醬汁，比例完美、甜中帶辣，包覆著酥脆的麥脆鷄腿，絕對讓人一口接一口，吃到停不下來。

此外，只要於限定期間內，透過麥當勞歡樂送網路訂餐，以「地標訂餐功能」選擇4間7-ELEVEN指定門市為取餐點（宏泰門市、松高門市、新翠華門市、莊勝門市），即可獲贈7-ELEVEN「39元現金折價券」1張，限量250份、贈完為止。

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◆ 圖片來源：麥當勞

◆ 圖片來源：麥當勞

(中時新聞網)