大陸本土連鎖咖啡零售商瑞幸咖啡透過作假帳誇大營收、利率，今年1月在美國那斯達克股價創新高、市值曾高達120億美元，但被戳破後6月遭摘牌，現在大陸監管機構也要針對財務詐欺、不正當交易開罰，包括瑞幸咖啡在內45家公司共被罰6100萬人民幣(約2.64億台幣)。

大陸國家市場監督管理總局今天(22日)公告，2019年8月到2020年4月期間，瑞幸咖啡與多家公司合作，偽造銷售收入、成本、利潤率等關鍵營銷指標，並通過多種渠道使用虛假營銷數據，欺騙、誤導投資人，涉案公司違反《中華人民共和國反不正當競爭法》 第8條第1、2款相關規定。

瑞幸咖啡回應，尊重並執行國家相關部門就此次調查所做出的處罰決定，公司已就相關問題全面整頓改進。

2017年瑞幸咖啡成立後鎖定星巴克(Starbucks)為競爭對手，業績快速成長，2018年11月估值就已達20億美元，去年5月17日在美國那斯達克上市，但今年1月股價達歷史最高點後，作假帳被戳破，4月向SEC(美國證券交易委員會)承認22億人民幣交易額造假，股價雪崩，隨後也放棄聽證會，6月29日被摘牌，僅1年多就下市。

(中時新聞網)