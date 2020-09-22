飯BAR Station微風信義店3周年慶，推出期間限定33折回饋消費者，於10月1日起至10月底，凡點3人（含以上）套餐，或是姓名中有「ㄒㄧㄝˋ」、「ㄙㄢ」、「ㄕㄢ」者，不限消費金額，皆可參加「感謝祭抽獎」乙次，有機會抽中萬元住宿金，最大禮是當天用餐免錢。另外，訂位者出示[email protected]好友優惠券，可享有感「蟹」回饋—蝦蟹料理單點33折優惠。

後疫情民眾最需要的就是享受美食、旅遊，藉此放鬆繃緊的神經，業者透露，感謝祭抽獎亦準備「萬元住宿金」，可輕鬆暢遊台灣，獎項還有—當日「免費」用餐的幸運兒，多樣飯BAR的推特菜「鞦韆晾肉架」、「單純美好的水蓮」通通0元兌換。

季節食材以肥美秋蟹為主角，是各大餐廳近期的主打料理。於飯BAR Station微風信義店大啖蝦蟹料理，凡訂位並出示[email protected]好友優惠券，可憑33折的優惠，品嚐鮮甜多汁的「小農葉菜蝦鬆」、散發濃郁咖哩香氣的大蝦包「蝦妹與咖哩鐵粉」，或鹹香帶勁的「避風塘軟腳蟹」，都是創意美味的海鮮料理。

(中時 )