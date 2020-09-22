內湖私人養護所驚傳火警 3老翁無生命跡象送醫 15:182020/09/22 中時新聞網 張達智 、 林俊翰 、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市內湖一處私人養護所下午驚傳火警，消防破門搜救。（民眾提供／林俊翰台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖一處私人養護所下午驚傳火警，3名老翁命危送醫。（民眾提供／林俊翰台北傳真） 台北市內湖區康寧路一段一處私人養護所，今（22日）下午約14時38分發生火警，現場為4層樓公寓建築，消防局獲報後，立即派遣25車、59人馳援，火勢在30分鐘後撲滅，警消在院內救出3名年約8、90歲長期臥床的老翁，但3人皆已無呼吸心跳，分別送往三總及忠孝醫院搶救中。 目前警消仍在現場仔細搜索，至於詳細事故原因，仍有待後續調查。（持續更新） 內湖公車衝撞釀1死1傷竟是毒駕 駕駛坦承吸安非他命 彰化二林大火小姊妹喪命 12歲姊姊全盲多重障礙在家自學 (中時新聞網) #安養中心 #無生命跡象 #火災 #老人 #內湖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 助農民開發產品興大農產加值打樣中心啟用 14:382020/09/22 生活 賓士砸7億 打造零件物流中心 04:102020/09/22 產業．科技 2020年山坡地社區防災工作坊開跑 09:242020/09/22 區域情報-新北 境外移入確診＋2 又有緬甸來的 04:102020/09/22 生活新聞 專家傳授DIY防水健檢三撇步 04:102020/09/22 產業特刊 爭取建設反應輿情 盧秀燕：用心持家、改善中市財政 10:472020/09/22 政治 北市警信義分局偵查佐自強活動溺水 凌晨送回雲林老家拔管 10:062020/09/22 社會 后庄國小附幼 拚明年3月完工 04:102020/09/22 地方新聞 擦槍頻走火 川普拜登接棒失言 04:102020/09/22 國際大事 數位學習交流 150位偏鄉師齊聚 04:102020/09/22 地方新聞 社會熱門新聞 內湖公車衝人行道釀1死 記者採訪後才驚覺「死者是爸爸」 - 社會 內湖私人養護所驚傳火警 3老翁無生命跡象送醫 - 社會 稱小英是「小姐」 貪污立委竟栽在2個老人的嘴 - 社會 林園居家隔離婦死亡 檢方證實為輕生 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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