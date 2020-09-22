北市內湖一處私人養護所下午驚傳火警，3名老翁命危送醫。（民眾提供／林俊翰台北傳真）

台北市內湖區康寧路一段一處私人養護所，今（22日）下午約14時38分發生火警，現場為4層樓公寓建築，消防局獲報後，立即派遣25車、59人馳援，火勢在30分鐘後撲滅，警消在院內救出3名年約8、90歲長期臥床的老翁，但3人皆已無呼吸心跳，分別送往三總及忠孝醫院搶救中。

目前警消仍在現場仔細搜索，至於詳細事故原因，仍有待後續調查。（持續更新）

(中時新聞網)