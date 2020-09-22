真人版《花木蘭》（Mulan）在國內上映評價兩極，而國外因為疫情的關係，上映的電影院不多，許多人期待已久，卻大失所望，其實是雷聲大雨點小，但畢竟還是迪士尼出品，有品牌抓緊商機，和花木蘭聯名推出鞋款，最貴一雙要價9千多台幣，然而外型一曝光，就讓大家傻眼。

英國品牌Irregular Choice推出6款花木蘭聯名鞋履，設計師配合花木蘭形象，在鞋履放入大量東方元素，像是中國結、流蘇、摺扇等等，並以色彩鮮豔的方式來呈現，因此上面有許多中國結等刺繡圖案。

為了加入睡蓮及牡丹等元素，鞋頭甚至還有一大朵粉嫩的花，貼心的設計師考慮到有人不愛花，也可以選擇花木蘭和木須龍的刺繡圖案。這系列價格大多落在85英鎊（約新台幣3181元）至245英鎊（約新台幣9168元）之間。

鞋上加入了中國結和摺扇等元素。（圖片來源：irregularchoice官網）

Irregular Choice過去也曾推出過其他聯名鞋款，都有不錯的評價，留下了民族元素，然而這次設計樣式釋出後，卻得到滿滿的負評，認為這雙鞋根本是西方對中國的刻板印象。

聯名鞋款的資訊被轉發到台灣臉書社團後，更引起熱烈討論，「壽鞋？抱歉我沒什麼時尚觀念」、「西方人對東方文化到底有多深的誤解」、「老外就是喜歡大紅大綠的浮誇中國風」、「阿嬤衣櫃的都比這好看」、「3D長輩圖？」

（圖片來源：irregularchoice官網）

鞋頭有朵粉嫩的大睡蓮。（圖片來源：irregularchoice官網）

(中時新聞網)