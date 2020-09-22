北市議員侯漢廷（右一）22日批評，「台北惜物網」商品不能保證正常運作，竟還要跟機關約時間到場看貨，財政局長陳家蓁（左二）與動質處副處長張孟純（左一）、動質處組長杜國玲（左三）允諾會改進。（張穎齊攝）

北市議員侯漢廷22日批評，「台北惜物網」介面與使用程序實在爛到爆，整個平台不用改進，因為很沒必要，市府可乾脆考慮別經營了。（摘自台北惜物網／張穎齊攝）

北市議員侯漢廷22日批評，「台北惜物網」商品不能保證正常運作，也不提供試用服務，且竟還要跟機關約時間到場看貨，實在「爛到爆」。（摘自台北惜物網／張穎齊攝）

北市財政局動質處管理「台北惜物網」拍賣平台，讓各政府機關將報廢二手公務用品上架標售，供民眾選購。但議員侯漢廷22日批評，商品不能保證正常運作，也不提供試用服務，且竟還要跟機關約時間到場看貨，實在「爛到爆」，不如直接委外給民間購物網站。財政局表示，只能跟機關約好現場測試，但礙於採購法規定，仍需市府來管理網站。

「不可思議，非常不方便！」侯漢廷指出，使用者登入網站標售商品，竟還要親自與政府機關相約到指定地點領貨，不理解北市府為何要這麼做，何不直接委外給既有的網路販售平台，或者政府機關親至民間購物網站辦帳號，上架商品。

侯漢廷酸，先不談介面與使用程序根本爛到爆，他認為也不用改進，市府可乾脆考慮別經營了，整個平台都很沒必要，市府也不評估上傳到民間網路商城跟自己經營網站，哪個比較省事，且光本月逾期未領貨的件數就快200件，事後商品有爭議又要跟誰處理？市府幹的事不多，竟還要收商品10％上架費，是否擔心交給民間平台就收不到費？

財政局長陳家蓁表示，惜物網已和14個縣市4000多個機關合作，也愈來愈多商品上架，已有相當的規模與成績，市府只是提供平台，主要也不是獲利，關於使用程序不便，因資源有限，但仍會改進，至於委外給民間購物網站是礙於採購法問題，不過仍可分析討論。

動質處副處長張孟純說明，今年上半年的成交件數為2.1萬件，一直有持續更新網站，明年希望編列預算，將網站優化，雖不保證報廢商品功能是否正常，但民眾投標前可跟溝通詢問，並約好到場看貨測試，會提醒趕民眾快去領貨。

動質處組長杜國玲說，9成民眾有理性出價、誠實履約，棄標僅約1成，有爭議則由機關和得標人協調，動質處會尊重協調結果並有後續作為，另由於營運尚需成本，所以才收10％作業費用。

(中時 )