竹南龍鳳漁港聯外道路只靠2線道的龍江街，與西濱快速道路交叉口經常出現堵塞。（謝明俊攝）

龍江街拓寬方案將以龍鳳大排加蓋增加車道解決。（謝明俊攝）

竹南龍鳳漁港近幾年來已成苗栗濱海重要觀光據點，每逢假日就有大批車潮湧入，龍鳳漁港唯一聯外道路龍江街因只有2線道，經常發生堵塞，縣府向公路總局爭取了3億元將龍鳳大排加蓋後拓寬成4線道路，以解決龍鳳漁港對外交通問題。

竹南龍鳳漁港在苗栗縣政府及竹南鎮公所全力推動旅遊觀光下，已成了苗栗濱海重要觀光據點，龍鳳漁港雖鄰近西濱快速道路，以及國3竹南北上交流道，但卻因唯一連接西濱快速道路及漁港間的聯外道路龍江街，只有狹窄的2線道，遇到假日車潮湧入時，往往造成龍江街、以及龍江街、西濱路口左轉車流嚴重堵塞，嚴重妨礙龍鳳漁港觀光發展。

經過縣府工務處多次與公路總局、竹南鎮公所等單位會勘研商，擬定解決龍江街路段瓶頸計畫，就是利用與龍江街緊鄰的龍鳳大排上方空間，予以加蓋後成為道路用地，藉此將龍江街拓寬成4線道道路，可以徹底解決龍鳳漁港聯外道路問題。

據悉，龍鳳大排的東端部分，先前業已完成加蓋，這次要再加蓋部分是由西濱快速道路口往西至龍鳳漁港入口停車場前，約需3億元經費加蓋，將由公路總局撥款，工務局負責發包施作。

由於龍鳳大排是竹南、頭份等2個鎮市重要排洪設施，直接由龍鳳漁港入海，兼負著市區排洪重責，因此，當初在規畫龍鳳大排加蓋工程時，就參酌水利處的意見，必須維持龍鳳大排排洪功能，並考慮海水漲潮倒灌等因素。

因此，加蓋部分並未全部涵蓋龍鳳大排，必須留下2點5米左右寬度，以利大排排洪洩壓，以及平日疏浚清淤等工作，縣府工務處將在近期內動工，期望完工後能提供遊客前往龍鳳漁港的便利進出。

(中時 )