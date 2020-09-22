「日本橋浜町食事処」即日起進駐微風北車百貨2樓。（米塔集團提供）

料理長首推「雙層珠寶盒」。（米塔集團提供）

米塔集團旗下「日本橋浜町食事処」即日起進駐微風北車百貨2樓，是繼高雄港都夢時代店、微風信義店後開設的第3家門市。業者表示，開幕期間推出限定優惠以及微風北車限定餐點，即日起至9月24日指定主餐買1送1，凡點雙層珠寶盒海鮮重即送雞肉唐揚御膳，每日限量100份。另有2項開幕優惠，即日起至9月底前消費打卡贈「酥炸雞肉唐揚」乙份；即日起至10月15日單筆消費滿500元，送500元品牌商品優惠券組。

微風北車限定餐點，推出全新「生魚海鮮重系列」，提供7款丼飯作選擇，料理長首推「雙層珠寶盒」嚴選挪威鮭魚、宜蘭南方澳鮪魚、澎湖海鱺魚、生食級干貝、北海道鮭魚卵、進口蝦卵、日產花枝等7種新鮮食材，上層為5種刺身拼盤，下層選用5種海味特製的絕品珠寶盒，多款海鮮食材口感層次豐富，華麗的擺盤適合網美們拍照打卡。

此外，還有「炙燒三色重」嚴選挪威鮭魚、九州對馬星鰻，以炙燒手法鎖住甜味及水份，搭配比目魚鳍邊肉、進口蝦卵，擠上金桔汁增添鮮甜。「極上鮮魚重」嚴選干貝、日本北海道牡丹蝦、挪威鮭魚、南方澳鮪魚、澎湖海鱺魚，搭配鮭魚卵與魚子醬，可一次品嚐各類魚蝦干貝的極鮮風味。

另有多款酒食炸物，人氣必點「酥炸雞肉唐揚」選用台灣屏東雞肉，用日本清酒與主廚特製醬料醃製，雞肉軟嫩多汁。「鹽麴烤手羽」選用台灣嘉義雞翅以鹽麴方式醃漬，先炸後烤，搭配獨特醬汁，微酥鹹香的滋味。

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(中時 )