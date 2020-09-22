新竹35歲陳小姐，2年前踩階梯時踩空，整個腳「翻船」，腳腫了一大包，打類固醇、增生療法等都無效，台大竹東醫院骨科醫師黃鼎鈞檢查懷疑是「前距腓韌帶」撕裂傷，安排核磁共振檢查確診，用「踝關節鏡微創手術」修補韌帶，陳女經1個多月復健，終於回復正常行走。

黃鼎鈞表示，腳踝承受的重量遠超過膝關節，當姿勢不正確時，力量就會傳導到關節周邊的韌帶上，很容易造成韌帶撕裂傷，其中最常受傷的就是前距腓韌帶。

黃鼎鈞說，當關節韌帶受傷，關節不穩定，產生輕微晃動，容易增加關節軟骨的磨損，造成關節提早退化，最終可能要換人工踝關節，所以腳踝扭傷不可輕忽。

黃鼎鈞指傳統韌帶修補是採用開放式，也就是大傷口，現在使用「踝關節鏡微創手術」，利用2、3個不到半公分的傷口即可完成，將部分撕裂或完全撕裂的韌帶修補重建，並能減少健康組織的傷害及沾黏，避免傷口癒合不良。

黃鼎鈞建議民眾，平常運動要注意姿勢、穿的鞋款及運動環境，如果已經疲累就千萬別逞強，避免肌肉疲勞後扭傷韌帶，在打籃球等衝擊性較高的運動，更要注意不要奮不顧身，若不小心扭傷腳踝造成韌帶受傷，一定要就醫，絕對不能拖，及早修補韌帶才能少受罪。

(中時 )