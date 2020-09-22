今年澎湖是國旅熱門選擇地點，澎湖縣政府延續這股「瘋澎湖」熱潮，在秋冬推出「戀戀海味．美食假期活動」，以三大主題活動、兩大行銷好康以及一券遊澎湖最划算的概念打造整個美食假期活動，內容精彩豐富，22日在交通部觀光局旅遊服務中心辦理記者會，特別邀請代言人朱孝天出席推廣澎湖美食和旅遊美景，華信與立榮航空都派主管出席活動。

澎湖縣政府旅遊處處長陳美齡表示，今年戀戀海味澎湖美食假期活動從10月到12月，每月都有主題，每週都有活動，10月與沐聯構海灣建設開發股份有限公司在全台最早的篤行十村合作推出「眷村美食月」，打造傳統懷舊美食體驗提供懷舊老歌演奏、老電影播放、精選眷村美食進駐，還模仿早期眷補證設計抵用券，只要民眾在園區內打卡，即可兌換50元眷補證在園區眷村美食消費抵用，限量1,000份，發完為止。

11月和澎澄飯店合作推出「CHEN CHENs Party」（澄澄派對），以經典粵菜、潮州料理、老菜新吃的美味與歡樂的派對氛圍，打造「音樂+美食+美酒」三重饗宴，12月與澎湖福朋喜來登合作推出「五星餐酒月」，每週兩場採預約制高檔餐酒會為主題，呈現澎湖美食多元面貌，以「澎式主題」融入餐酒的概念特色，提供精緻好味的澎湖菜、海鮮及創意滿分的餐酒。

另外創新結合義大利、法國及日本菜式，讓饕客們今年無法出國，也能跟著澎湖海鮮用舌尖環遊世界，打造「越在地、越國際」多層次質感，另外還搭配「尋找故事菜」、「菊島好食光美食護照集章」等有趣小遊戲，吸引遊客走訪澎湖推薦美食店家，消費集點集章換驚喜小禮物。

今年最大亮點是10月15日起開始發放的美食券，僅限非澎湖籍遊客領取，每人限領一次且須於離開澎湖縣境內前領取，總計2萬份，數量有限，發完為止，使用日期可到今年11月30日止。兌領美食券期間來澎湖遊客持「台灣前往澎湖之機票或船票正本（搭乘日期限 109年10月10日以後）」、「身分證、護照、戶口名簿（擇一）（正本，且姓名應與持憑兌領之機票或船票登載相符）」、「2晚以上合法旅宿之發票、收據或入住證明（住宿日期限109年10月10日以後）」至兌領地點（澎湖縣工商發展投資策進會，澎湖縣馬公市新明路71號），每人可兌領500元美食券限於菊島好食光合作店家消費，相信將再度引發一波遊澎熱潮。

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