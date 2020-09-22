高雄大學東亞語文學系助理教授陳氏蘭（前左三）與學生互動良好。（林瑞益攝）

國立高雄大學東亞語文學系助理教授陳氏蘭表現傑出，日前通過內政部「歸化國籍高級專業人才」審核，順利取得我國籍，成為台灣人，她說，希望未來台灣與越南之間的交流能更加頻繁。

陳氏蘭說，當初因為覺得越南語將來很有發展性，所以，聽從當時台籍訪越教授的建議，她從河內國家大學語言學系畢業後，2007年首度來台，攻讀成功大學碩、博士。

陳氏蘭表示，她原本是來台研究教育的，後來覺得台灣的環境、人文都不錯，因此想要留在台灣，進而成為中華民國國民。

陳氏蘭目前是高雄大學東語系專任助理教授，越語教學表現優異受到學生歡迎，獲得校級優良教師、教育部計畫績優教師多項榮譽肯定。教學研究之餘，她協助校方執行政府新南向政策，擔任與越南大學策略聯盟聯絡窗口，促進台越教育文化交流。

她表示，目前台灣與越南之間的交流不多，台灣民眾對越南的認識不深，希望能透過大學或高中之間的學生交流，增加互訪的機會，並促進兩地民眾的旅遊推廣。

陳氏蘭歸化案得以順利通過，高雄大學人事室扮演重要角色。人事主任郭春錦表示，配合國家廣納優秀人才政策，自2019年底受理協助各項行政作業，包括彙整佐證資料以學校名義函報教育部審查用印等，藉此鼓勵更多校內外籍學者提出申請。

根據內政部資料，自2016年12月21日國籍法修正施行迄今，已有156名長期在台灣付出，鼓勵熱愛並認同台灣外國高專人才，在免喪失原有國籍下歸化我國，不但將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。此次通過歸化國籍審查的高專人才共計7名，陳氏蘭是教育領域以「越南語教學貢獻」歸化第1人。

(中時 )