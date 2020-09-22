深圳振華數據廣蒐全球重要人士個資，數千名台灣籍人士在列。振華數據研究者包定今天接受中央社專訪表示，遭情蒐台人恐淪為中國情報作戰目標，可能遭恐嚇或被試圖收買。

自由亞洲電台中文網、英國衛報等外媒近日報導，深圳振華數據公司利用遍布全球的20個「收集點」，建立超過240萬筆的「全球有影響力人士」個人資料庫，至少2900名台籍人士在內，包括前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、外交部長吳釗燮，及台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬等。

美國之音（Voice of America）指出，這部資料庫去年由振華內部人員洩漏給曾在中國深圳任教9年、越南傅爾布萊特大學（Fulbright University Vietnam）美國籍教授包定（Christopher Balding）。包定與澳洲網安公司Internet 2.0共同分析振華數據，上週公布他們的發現。

包定今天接受中央社電話專訪表示，資料庫中英國、德國籍人士個資占相當高比例，裡面也有不少台灣籍人士。這部資料庫彷彿是一份精心策劃名單，含括不同類別具影響力人士，其中占最多的為政治人物、大學教授、智庫人員及科技業人士。

包定分析指出，這些遭情蒐人士絕對非隨機挑選，他們研判人為決定占很大因素。他說：「舉例來說，一個可能情況是有人給振華一份名單，要他們去監控，但也有可能振華收到的是應該監控的特定類別人士，再交給電腦系統去自動（挑選名單）。」

至於振華是否受到中共指示，包定表示，在對振華、其內部人員及關聯企業與人士做深度研究後，他們雖無法確定振華有將數據交給中共，或是中共有提供振華監控名單，但能「非常、非常肯定地說，振華與中國軍方及情報單位有合作」。

有鑒於中國侵台野心，振華情蒐對台灣人是否構成較大威脅，包定指出，這端看「威脅」的定義是什麼。

包定表示，中國雖不會用這些數據來實際侵略台灣，但他們很可能從特定台灣科技公司或大專院校中，挑出一些對情報工作較沒有抵抗力的人士，並製作成一份「目標清單」。

包定說，中國可能使用各種不同方法，只為達成最終目的。外界應把振華數據視為讓中國知道該如何嘗試並達成目的的資訊，不論是透過恐嚇勒索、利用駭客竊取，或開出好條件價碼給擁有北京想取得珍貴技術的台灣科技公司，吸引他們到中國設廠。

至於民眾該如何自保，包定建議，應避免將家人姓名或照片放在網路上，也盡量勿透露拍照地點；若在社群網站上談論到家庭或較私人事情，也該將隱私設定成不公開。

包定表示，對於在較「敏感領域」工作的人士，更應特別小心在專業人士社群網站領英公司（LinkedIn）所公開的資訊。包定透露，他很驚訝看到不少人，大剌剌在該網站吹噓自己擁有美國、歐洲或其他政府高層機密權限，擺明讓自己淪為中國鎖定目標。

由於認知到振華資料庫的敏感性，包定在取得數據後，開始向美國政府內部人員報告行蹤以自保；隨後也在美國官員私下建議下，從越南返回美國。

被問及是否擔心自身安危，包定坦然表示，別人曾給過他最好的建議就是，別去想就好了。他說：「中國會想要嚇唬你，也會試圖恐嚇你，但要不要讓他們得逞的決定權是握在我們自己手裡。」（編輯：林憬屏）1090922

(中時新聞網)