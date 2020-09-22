台北捷運信義線東延段路線僅新設1站，竟延宕20個月，目前進度僅44％，市議員王鴻薇22日表示，換算下來1年僅推進200公尺，簡直龜速到不可思議，旁邊已動工的廣慈園區預定2022年完工，信義線東延段不能配合通車，將對當地交通有災難性影響。北市捷運局對此回應，路線靠近山邊，地下岩盤強度是一般4倍，所以較耗時，目標2023年底完工。

信義線東延段路線2016年開工，從象山站往東延伸信義路6段，接福德街轉中坡南路至玉成公園，全程1.42公里，僅設新設1站。

王鴻薇今在議會交通部門質詢指出，預計施工期居然長達7年，施工經費更高達131億元，預計2023年12月31日完工，工程延宕了20個月，目前進度僅44％，換算下來1年僅推進200公尺，龜速到令人覺得不可思議。

她表示，捷運站旁邊已動工的廣慈園區預定2022完工，信義線東延段若不能配合通車，社會住宅啟用後，人流車流湧入周邊，交通亂象可想而知，將是居民未來可以想見噩夢。

對此，捷運局長張澤雄回應，由於路線靠近山邊，地下岩盤強度是一般的4倍，經努力克服，最困難的連續壁已完成，目標是2023年底完成，2022年所有工程會在地下，地上交通可恢復。

(中時 )