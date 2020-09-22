台中市長盧秀燕表示，預計明年元旦起推動「乘車優惠、市民優先」政策，未來雙十公車優惠限定台中市民。（盧金足攝）

交通局長葉昭甫說，「新」公車優惠政策保留雙十公車優惠，維持「10公里以內免費、超過10公里最多只要10元」，但調整適用對象為設籍台中市6歲以上市民、設籍台中市市民的新住民配偶以及台中就學的外縣市學生族群。（盧金足攝）

實施多年的台中市十公里免費公車，今年初加碼優惠為雙十公車，超過10公里最高僅收10元的優惠，市長盧秀燕22日宣布，「乘車優惠、市民優先」從明年元月起，台中市民、在台就學的學生及新住民配偶之外，非台中市民停止享受搭公車優惠。

盧秀燕表示，雙十公車一開始推出時「全世界適用」，但市府傾聽民意、市議會建議，將預算挪用在市民身上，適用對象除6歲以上設籍台中市民，市府也體恤年輕人及新住民，針對台中就學的學生及設籍台中市市民的新住民配偶都「視同市民」，盼減輕民眾負擔。

台中進入交通新紀元！交通局長葉昭甫迎接台中捷運綠線年底通車，市府考量大眾運輸均衡發展，滾動檢討公車優惠政策，預計明年元旦起推動「乘車優惠、市民優先」政策。

未來雙十公車優惠限定台中市民、設籍台中市市民的新住民配偶及台中就學的外縣市學生族群，符合資格民眾預計12月起開放綁定電子票證，續享乘車優惠，敬老愛心卡免綁定享乘車優惠，非市民使用電子票證及轉乘可另享優惠。

葉昭甫今天在市政會議專案報告「新」公車優惠政策，向市民說明雙十公車優惠政策重大變革，市府鼓勵民眾使用大眾運輸，照顧長距離的使用者，今年1月25日正式實施「雙十公車」優惠政策，實施近一年受到民意支持，議會也多次提出建議，盼面對捷運開通，調整公車優惠政策適用對象。

「新」公車優惠政策保留雙十公車優惠，維持「10公里以內免費、超過10公里最多只要10塊錢」，但調整適用對象為設籍台中市6歲以上市民（6歲以下不需購票）、設籍台中市市民的新住民配偶及台中就學的外縣市學生族群，符合資格的民眾持既有電子票證進行綁卡認證後，可續享乘車優惠。

敬老愛心卡部分免經綁定即享有乘車優惠，非市民依實際搭乘里程計費，建議可使用電子票證搭乘另享優惠。

盧秀燕表示，雙十公車一開始推出時「全世界適用」，但市府傾聽民意、市議會建議，將預算挪用在市民身上，適用對象除6歲以上設籍台中市民，市府也體恤年輕人及新住民，針對台中就學的學生及設籍台中市市民的新住民配偶都「視同市民」，盼減輕民眾負擔。

針對市售通路半票卡取得不易，盧秀燕今天也宣布大利多，將贈送每名6至12歲小朋友一人一張「兒童卡」，享有搭公車雙十優惠，搭捷運半價優惠，12歲以上在台中就學的學生（不限市民），透過綁定電子票證可享雙十公車優惠。

對綁定方式，交通局指出，符合資格民眾只需綁定平常搭車使用的一卡通、悠遊卡、愛金卡，預計今年12月1日起開放網路填寫基本資料及現場櫃檯申辦，申請地點包含區公所、戶政事務所、捷運綠線捷運站、圖書館等，為便利學生族群，政策實施初期，將於轄內各公私立高級中等以下學校進行校園巡迴綁卡服務。

「新」公車優惠政策，政策將於明年1月1日上路，市府預計10月起舉辦政策宣導及山海屯說明會，12月開始校園巡迴及開放一般民眾綁卡，培養民眾新乘車習慣 ，完善大眾運輸均衡發展。

(中時 )