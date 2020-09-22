印尼政府下調2020年全年經濟成長預測，來到-1.7%至-0.6%之間，先前的預測為-1.1%至+0.2%，財政部長Sri Mulyani Indrawati周二對媒體表示。

財長在記者會上指出，第三和第四季可能出現萎縮，對第三季的預測下調為-2.9%至-1.0%之間，先前預測為-2.1%至0%之間。

自從六月舒緩封鎖以來，經濟活動有所改善，但是復甦腳步緩慢，非常片斷。印尼財長認為，希望雅加達地區目前的半封鎖措施不會影響經濟太多，承諾政府將進全力促進支出，以支持經濟。

印尼政府在今年1~8月已支出了政府預算56%，較去年多出約一成。而由於企業稅收的困難，政府收入減少約13%。

印尼在周一新報4176名確診者，創下日增數新高，全國累計確診數為24萬8852名。

印尼GDP自1999年來未見萎縮。最近為1999年4~6月季度的萎縮5.32%。

印尼政府維持對明年GDP預測，為+4.5%至+5.5%之間。

(時報資訊)