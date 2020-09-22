繼現貨市場暴跌後，美東時間周二清晨美股期貨走低，在開高後反轉向下。

目前道瓊指數期貨跌93點或0.34%，為26,962點，稍早前一度漲約100點；標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨亦同步翻黑，分別跌0.37%與0.54%。

據報導，由於單日確診數增加，英國正考慮再度實施全國性封鎖措施，使投資人對新冠肺炎疫情的擔憂持續升高。美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）上周五過世，川普總統急於提名其繼任者勢必導致兩黨之爭惡化，國會不太可能在11月總統大選前通過新一輪紓困振興案。

受此打擊，周一美股9月以來的跌勢加劇，終場道瓊指數下挫逾500點，創下9月8日來最大單日跌幅，盤中一度暴跌逾900點。標普500指數收跌1.16%，為2月以來首度連續4日下跌。在科技巨頭逆勢上漲支撐下，那斯達克指數微跌14.48點或0.13%。

特斯拉周一盤後股價下挫近6%，該公司周二將舉行年度股東大會與備受關注的「電池日」重大發表會，惟特斯拉執行長馬斯克周一卻在推特上發文，稱電池日發表的產品要到2022年才能達到大量生產的水準，此番發言令投資人與分析師大失所望。

周二投資人將密切關注美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）出席眾議院金融服務委員會的聽證會，將就新冠疫情的應對接受質詢。在企業財報方面，Nike將在周二盤後發布第一財季業績。

(時報資訊)