台灣正式步入5G時代，電信三雄吃到飽資費設定在1399元，遠傳(4904)總經理井琪認為，受制於龍頭中華電加上政府關愛，可以說是「心不甘、情不願」，1399元真的是跳樓價，另外，針對iPhone12所帶動的換機商機，她也相對保守看待。

井琪表示，各家業者在5G的資費上，跟進中華電信(2412)，端出1399元資費吃到飽，不諱言一開始並不想，可以說是「心不甘、情不願」推出，只能跟著龍頭走，加上政府關愛眼神，對5G來說，1399元真的是跳樓價。

井琪表示，台灣進到5G時代，雖然看到很多IoT、AIoT的商機，但目前硬體設備還沒到位，仍需要裝置、感測器的相互配合，只是他也談到，儘管5G智慧手機不斷推出，但智慧手機發展已到成熟期，對於iPhone12帶動的空間持保留態度，反而更看好其他智慧終端裝置。

另外，井琪認為，5G也需要政策上也要配合，類似遠距診療目前未符不僅開放給偏鄉，也是未來的挑戰。

針對先前廣達(2382)董事長林百里預言，5年後6G就來了，井琪認為，現在4G都還沒回本，5G也將帶來新的模式，對於消費者而言，5G也比4G好，但應用上還要時間來發酵。

(時報資訊)