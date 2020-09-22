由寶吉祥集團總裁發起推動的「寶吉祥文史教育協會」，歷經五個月精心籌備，今天(9月3日)召開第一屆第一次會員暨理監事聯席會議，推選出國立故宮博物院前院長馮明珠擔任理事長一職。馮明珠表示，未來將透過協會力量，落實發起人理念，提升國人對歷史文化的認知，以及推廣文史教育。

該協會今年4月28日奉內政部准予籌組在案，邀集包括國內公私立大學各系所教授、教育、藝文及文創各界等41位人士共同發起，截至8月5日止，已有247位會員、11位學習會員熱心參與。協會指出，109-110年度編列之所有經費，除會費收入外，其餘由發起人、永久榮譽會長全額贊助，發起人另特別贊助開辦經費60萬元，襄助協會推動各項業務。

協會表示，發起人熱衷藝術，關心歷史文化教育對社會發展的影響，自2016年起特成立「寶吉祥馮明珠文史研究院」，推動清史、台灣史、文化藝術史研究，並廣邀學者專家開辦藝文講座，由於深獲各界肯定，已列入公教人員進修學習課程。近年來，因有感於國人文史教育日益式微，遂決定貢獻一己之力，結合願意為促進歷史文化教育盡心盡力者，共同發起成立「寶吉祥文史教育協會」，以推廣及落實文史教育。

(中時 )