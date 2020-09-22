台北市內湖21日晚間傳出三重公車開上人行道的意外事件，釀1死1傷。經警方調閱車內監視器，發現許姓司機二度於駕駛時打瞌睡。據悉，許男在2017年曾因吸毒被逮，甚至在昨晚警訊時坦言上周五有吸食安非他命。稍早，三重客運總經理出面回應，對於許男曾有吸毒前科喊出不知情，並舉證過去驗毒結果皆呈陰性。

此意外事故發生於昨日晚間，許姓司機駕駛三重客運藍26線公車行經內湖路一段，但公車卻突然失去方向開上人行道，不幸撞上坐在機車上休息的54歲許姓男子，許男救出時已無呼吸心跳，送醫不治；另一位在路邊巡邏的西湖派出所員警也遭波及，送醫檢查後，僅頭頸、手臂等部位受傷，所幸已無大礙。

現場有目擊證人指出，當下司機也嚇壞了，驚慌吐出「我睡著了」。而經警方調閱監視器後，也證實許姓司機曾在駕駛期間二度打瞌睡，而誤衝人行道則是瞌睡時誤踩油門，才發生憾事。全案訊後將依過失致死罪偵辦。

事件延燒至今，傳出許姓駕駛曾於2017年吸毒被逮，檢警問訊時他坦承不諱，自曝上周五才吸食安非他命，警方已採集他的尿及毛髮送驗，調查是否涉及毒駕。許姓駕駛今早訊後5萬元交保。

三重客運總經理李建文於今日下午出面回應，他表示，許姓司機2年前曾繳交基隆市重甫開出的良民證，自清並無前科紀錄。公司內部也在2018年7月、2019年10月舉辦內部體檢，在安非他命與嗎啡皆呈陰性結果。

李建文更說明，在今年3月、5月時許姓司機也有進行檢測，亦是陰性。強調公司方在2年內4度提供毒品檢測，而許皆呈陰性反應。他表示若員工工作狀態良好，檢測結果也正常，真的無從得知有吸毒前科。

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(中時新聞網)