廣受全球歡迎的日本吉卜力工作室日前宣布，開放8部作品、共400張的高畫質劇照免費下載，讓粉絲嗨翻發起了「第一屆推特吉卜力大喜利大賽」。交通部長林佳龍臉書也搭上這波熱潮，用3張吉卜力的劇照宣導連假疏運。

林佳龍臉書上指出，連假若計畫到東部旅遊，可以選擇搭乘區間快車，往宜花只要200元，且不怕人擠人，更配上一張無臉男與千尋坐在列車上的經典劇照。

林佳龍接著表示，也可以選擇自行開車走台2線濱海公路，欣賞絕美海景，有機會看見意想不到的美景，他也提醒，行車注意安全，車輛行進間頭手不要伸出窗外。文末同時附上，《崖上的波妞》、《回憶中的瑪妮》等配上幽默台詞的相關劇照。

交通部小編跟上潮流配上有趣台詞，毫無違和感。（摘自林佳龍臉書）

日本吉卜力工作室日前驚喜宣布，開放8部作品、共400張的劇照提供所有人免費下載，消息一出，粉絲立刻在推特上發起「第一屆推特吉卜力大喜利大賽」，粉絲們將各張劇照配上搞笑台詞，讓人會心一笑。

另外，林佳龍提到，今年旅客連假若想往花東跑，國道客運祭出史上最優惠價格，國道客運北花線來回原價600起，連假期間只要400元；北宜線享平均85折優惠，平均20分就有一班。而宜蘭、花蓮合約租賃業者，提供搭乘國道客運的乘客，租車最多65折優惠，回程同樣搭國道客運，還可憑去回程票根與合作業者租車憑證退100元（機車）或200元（汽車）。

連假要去東部玩？別怪我沒提醒你。 ❶ 區間快很快很便宜，欣賞沿途美景好輕鬆！ ❷ 自行開車走台2線濱海公路，欣賞絕美海景。 ❸... 由林佳龍發佈於 2020年9月21日 星期一

(中時新聞網)