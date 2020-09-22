高市驚傳第二起居家檢疫者死亡事件，一名40多歲家住林園區、正接受自主居家隔離的婦人21日在住處輕生。高雄地檢署法醫22日一早趕至殯儀館採集檢體，送驗結果為陰性。檢察官相驗後，證實婦人為燒炭身亡。

衛生局長黃志中指出，該名婦人在住處死亡，初步認定沒有他殺嫌疑，但婦人死因可能牽涉個人隱私，不便對外說明。

衛生局表示，該名婦女平日在國外工作，16日從上海搭機返台，在林園住家進行14天居家檢疫，期間除了與其家人有經常性聯絡外，里幹事也有依照規定執行例行性訪查，個案並未向里幹事主述身心病痛或困擾。

不料，21日環保局人員要配合收垃圾，聯繫該案都沒人回應，於是通報民政局會同警方到現場查看，但門窗緊閉，透過該案姊姊同意後開鎖入內，但該案已經明顯死亡，當晚也已由轄區衛生所協助並指導家屬進行居家環境清消工作。

居家檢疫陸續傳出噩耗，市長陳其邁22日一早還指示衛生局增加人力，多打電話關懷，讓居家檢疫民眾更能感受人味，減少遺憾發生的機率。

陳其邁表示，過去他在中央，都有考慮到能夠更人性、更有台灣的模式，高雄目前有2000多位居家檢疫民眾，他已請衛生局能夠更人性一點、給個案更多的關懷，假如人力不足，市府會設法增加，利用電話跟個案聊天會更溫暖，居家檢疫民眾的配合也會更好。

黃志中表示，居家檢疫的關懷工作，目前是由里幹事執行電訪，每日關懷個案，如果發生電子圍籬異常現象，則由管區員警去了解，若個案有病痛，會透過醫療體系協助就醫。經過檢視，對於有慢性病、或獨居的個案，衛生局將訂定另外辦法，再增加關懷的強度。

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