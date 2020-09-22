A股三大指數收跌 滬指跌逾1％ 15:492020/09/22 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數22日集體下跌，其中滬指跌幅超過1％。市場成交量萎縮，兩市合計成交人民幣（下同）7,023億元。各類股呈現普跌態勢，僅醫療與券商類股逆市上揚。北向資金今日淨賣出20.02億元。 截至收盤，滬指收盤下跌42.64點，跌幅1.29％，收報3,274.30點；深成指下跌126.07點，跌幅0.96％，收報13,023.43點；創業板指下跌13.68點，跌幅0.53％，收報2,555.54點。 (工商 ) #上揚 #滬指 #收報 #跌幅 #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走強 拖累紐約期金重挫逾2.6％ 10:002020/09/22 財經 港股走低 小米重摔逾6％ 04:102020/09/22 全球財經 《商情》獲利了結 棕櫚油期貨跌逾2％ 10:002020/09/22 財經 《期貨》三大期指開低 10月台指期下跌32點 09:092020/09/22 財經 《韓股》美股重挫 韓股跌逾2％ 11:422020/09/22 財經 大咖落跑 散戶多殺多 台股跌破12700 14:202020/09/22 財經 《國際油價》疫情確診攀升 倫敦油市跌近4.5％ 10:002020/09/22 財經 恒指跌不停 再創逾三個月新低 10:492020/09/22 財經 《美股掃瞄》憂防疫封鎖＋新振興案不明 美股重挫 09:092020/09/22 財經 《國際金融》恐重啟封鎖＋銀行股風暴 歐洲股市重挫逾3％ 09:432020/09/22 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 台積電2奈米新進度曝光 死敵超車夢碎、半導體巨頭可能反攻？ - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。