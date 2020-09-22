A股三大指數22日集體下跌，其中滬指跌幅超過1％。市場成交量萎縮，兩市合計成交人民幣（下同）7,023億元。各類股呈現普跌態勢，僅醫療與券商類股逆市上揚。北向資金今日淨賣出20.02億元。

截至收盤，滬指收盤下跌42.64點，跌幅1.29％，收報3,274.30點；深成指下跌126.07點，跌幅0.96％，收報13,023.43點；創業板指下跌13.68點，跌幅0.53％，收報2,555.54點。

(工商 )

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