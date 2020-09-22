藝人余天和李亞萍的二女兒余苑綺，2014年被診斷出直腸癌3期，花了6年時間化療抗癌，未料去年生下二寶後，直腸癌竟再度復發，挺過18次化療後，本月11日宣布抗癌成功，而她也在臉書曬出與一對兒女出門散步的照片，享受天倫之樂的喜悅全寫在臉上。

余苑綺扛癌成功後，首度帶著女兒樂樂和兒子出門，只見她感動表示：「今天第一次帶兒子女兒一起去散步，媽媽等好久了」，但也感概表示：「化療的時候連錄影跟拍照都沒有力氣，連續陪弟弟睡了三天，他終於比較認得我了，之前連抱抱都不肯」，因此趁著享受天倫之樂的時刻，與一雙兒女拍了許多照片，也藉此跟大家方享喜悅，最後不忘感謝所有網友幫她加油打氣，才能夠讓她一路堅持到最後。

近來余苑綺創立YouTube頻道，此舉被認為是要為重返演藝圈鋪路，對此經紀人表示的確有這個計畫，目前已有不少代言和活動找上門洽詢，但大病初癒的她，則希望能瘦身成功後美美的出現在鏡頭前。

對此粉絲紛紛留言打氣：「太讚了，開始用力享受人生吧」、「為母則強真的很偉大」、「恭喜你終於能陪伴孩子照相與生活，好好珍惜每一天唷」。

(中時新聞網)