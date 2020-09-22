新竹林管處與紫斑蝶生態保育協會共同移除小花蔓澤蘭。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管處與紫斑蝶生態保育協會共同移除小花蔓澤蘭。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南濱海森林遊憩區內，有大量台灣原生稀有植物羊角藤生長，是台灣斯氏紫斑蝶唯一食草，成為台灣紫斑蝶重要棲地，但近年因小花蔓澤蘭入侵影響羊角藤生存空間，新竹林管處特別結合台灣紫斑蝶生態保育協會一同來清除小花蔓澤蘭，維護紫斑蝶繁衍。

據悉，竹南濱海森林遊憩區包括長青之森、親子之森到假日之森一帶，有長達數公里的海岸森林，10年前，還到處長滿羊角藤，由於羊角藤是斯氏紫斑蝶的唯一食草，所以整個森林遊憩區內曾有萬支紫斑蝶飛舞的盛景。

台灣紫斑蝶生態保育協會人員表示，竹南長青之森與親子之森是斯氏紫斑蝶最大的繁殖區，但近年來因為蜜源不足，以及小花蔓澤蘭、槭葉牽牛的入侵，影響羊角藤生存，加上棲地地景的改變，讓紫斑蝶及羊角藤的數量較10年前減少很多。因此，移除小花蔓澤蘭成了維護紫斑蝶生存的重要工作。

新竹林管處指出，羊角藤和小花蔓澤蘭都屬於蔓藤類，移除小花蔓澤蘭時需要非常留意，一不小心就會誤傷了羊角藤，因此，須先透過專家指導讓大家辨識羊角藤及小花蔓澤蘭的區別，林管處投入剷除小花蔓澤蘭工作，動員40餘人，共計移除面積0.63公頃、計311.8公斤。

新竹林管處特別提醒民眾，移除小花蔓澤蘭應以人工連根拔除，並將所有拔除的莖葉妥善裝袋，才能避免種子再次飛揚至其他土地上繁衍。

(中時 )