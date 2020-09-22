市議員吳敏濟希望增加特教班級數。（陳淑娥攝）

台中市大甲區華龍國小學前特教班於本學期開班，市議員吳敏濟22日邀教育局特教科前往視察。吳敏濟表示，中市學前特教班級數遠遠不及實際需求，希望增加班級數，讓發展遲緩及各項障礙別孩子，有機會把握住黃金時期，儘早接受早期療育。

華龍國小幼兒園主任郭陸錦指出，目前5位學生都是中班年紀，有聽障、發展遲緩、自閉等傾向，普遍缺乏語言能力，開學之初，幾乎都是用哭表達一切。1個多月以來，在特教老師努力下，從角落操作到與普通班融合，孩子情緒安定許多，未來若學習情況良好，可評估提前轉到普通班。

吳敏濟指出，甲安埔有超過100位學前特殊生，但是華龍國小學前特教班成立之前，只有大安國小1班，全台中市學前特教學生有2000多人，目前僅17校23班集中式特教班，每班人數上限8人，班級數遠遠不足，希望政府能夠廣設學前特教班，以免錯過黃金時期。

吳敏濟說，孩子是每一個家庭的寶貝，也是國家未來主人翁，如果家長發現自己孩子比一般兒童發展慢，不要太早感到失望，根據統計，早期發現即早接受治療和特殊教育，升上國小後，約有5成學生可取消特教生身分。

校長詹勝淵說明，為了滿足成立學前特教班需要，除了教育局補助60萬元開辦費，在吳敏濟議員協助爭取下，另有95萬8千元進行名為「園中園」改造計畫，包括週邊環境改善及設施充實工程，並有60萬元將既有遊戲區改造為共融遊戲區，特教班學生可以跟普通班學生一起使用，所有改造工程能在11月中旬完成。

針對學前特教班不足部分，教育局特教科代理科長李美齡表示，學前特教班設在幼兒園裡，設施及資源可以共享，教育局鼓勵有附幼的國小都能成立學前特教班，短期以各區都有學前特教班為目標，也希望中央政府能增加經費補助。

(中時 )