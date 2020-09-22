SOGO案延燒，4立委遭起訴，外界將矛頭指向遊說登記法案件不夠多、罰的不夠重。內政部今天喊冤，說台灣表達意見的管道太多，遊說登記只是其中之一；另外宣導時立委、民代都不來，當然不知相關規定，重點是，遊說依法除合理費用外，不能收取高額政治獻金法。

4立委遭起訴，主管遊說法的內政部受累，內政部民政司長林清淇表示，一般民眾可能對遊說、請願不同都不清楚，遊說是針對特定人士所進行，請願則是針對機關；而遊說也有其範圍，只能針對政策、法案及議案才適用，其他像是水溝不通拜託立委幫忙，都不屬於遊說範圍。

以4立委為例，林清淇說，如果大家都守法，這4個立委的案子就不會爆發，如果一開始有人在找時，立委就登記、公開，也不會有事；不過，重點是立委除了選舉期間，依照政治獻金法的規定，根本就不能收高額政治獻金。

對於遊說登記案件太少，林清淇說，他坦承有檯面下的「黑數」，不然這些立委不會被抓，另外，也不能以案件登記太少或主張要重罰，因為重罰後，案件更不公開，等到有人被抓到，也只能依收賄等相關法律處理。

林清淇無奈表示，遊說是全國各機關、只要有政務人員、立法委員、議員的都適用的，但重要的是部長、民代守不守法。若相關人士便宜行事，都不登記，身為主管機關，內政部也無可奈何。

他說，內政部每年都有加強宣導，但委員不來、助理也不來、民意代表也不來，這些人不來，當然不知道遊說的規定；另外，台灣有太多管道可以發聲，像是遊行、請願、建言，公聽會，途徑多的是，國發會的提點子平台也是其一 ，遊說法只是其中之一。

(中時 )