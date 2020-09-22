DHL國際快遞宣布2021年價格調整，台灣平均調漲4.9％，2021年1月1日起生效，超重貨件及不可堆疊貨件附加費，將分別調整為每箱/棧板新台幣2,850及5,800元（上述金額皆未含燃油附加費及營業稅），此價格調漲適用於所有使用國際快遞限時產品服務之顧客。

DHL國際快遞總經理黃湧君表示，年度價格調整是為了要持續確保網絡的彈性，並維持高品質服務標準，DHL已陸續在全球網絡挹注重大投資，年度價格調整讓DHL在進一步投資基礎設施時，也能運用創新科技及個別送件流程，確保提供最佳品質的客戶解決方案。

隨著電子商務市場貨運量成長，帶動物流專業需求增加，DHL已在新機隊及全球轉運中心與運務中心網絡挹注全方位投資。

DHL指出，價格調整是每年考量全球通貨膨脹率、匯率變動及其他成本上漲，像是與全球法規及安全措施有關的行政成本，這些法規及措施由DHL服務範圍內逾220個國家與地區各國或國際主管機關定期修改或更新。年度價格調整幅度視各國及各地區狀況而異，價格調整將在不違反合約的情況下適用於所有客戶。

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