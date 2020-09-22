近日共軍頻頻擾台，澎湖海空軍需要時時防備，總統蔡英文今日赴澎湖慰勉空軍天駒部隊、海軍146艦隊辛勞。她強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。

蔡英文表示，近日共機繞台的挑釁，破壞區域和平的行為，身處澎湖第一線空防的各位，勤務也更加繁重。她對空軍的自信很有信心，因為身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。

她強調，因為空軍24小時輪班，全副武裝在警戒室待命，才能在狀況來臨時的5分鐘內升空應對，捍衛領空，守護國家安全。

在視察海軍146艦隊時，蔡英文指出，最近因應共軍演習，國軍各級部隊24小時輪值戒備。特別是駐防在澎湖的部隊，更是全神貫注，一刻都沒有鬆懈。因此，今天她來到澎湖，視導海、陸、空三軍部隊，希望透過她的行程，讓更多國人明白，中華民國國軍是如何帶著榮耀，在第一線守護國防安全。

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