台北市內湖區昨（21） 日晚間傳出三重客運公車開上人行道，釀1死1傷。現場有目擊證人指出，當下司機也嚇壞了，驚慌吐出「我睡著了」。警方初步偵訊公車駕駛後得知，疑似是駕駛睡著不慎釀禍，但警方問訊後發現許姓司機有吸食毒品前科，進一步訊問，司機則坦承有毒癮，且上周五才吸食過安非他命，對此他任職的「三重客運」則表示，會依照最高金額賠償死者及傷者。

這起事件發生於昨晚，許姓司機駕駛三重客運藍26路線公車，行駛至內湖路一段上，而當時路口處於紅燈狀態，但公車卻突然失去方向，趨車衝上人行道，撞毀多輛停放的機車外，更直衝撞坐在機車上休息的54歲許姓男子，許男救出時已無呼吸心跳，送醫不治；另一位在路邊巡邏的西湖派出所員警也遭波及，所幸送醫檢查後，僅頭頸、手臂等部位受傷，目前已無大礙。

據悉，許姓司機2017年曾因持有毒品遭警方逮捕，當時基隆簡易拘役10天，可每日1千元易科罰金；2018年春節後持良民證，應徵客運司機，對此，三重客運總經理李建文指出，許姓駕駛過去2年接受4次健檢，毒品檢測皆為陰性，對於他有吸食毒品前科毫不知情。

三重客運協理高燦煌也出面向媒體、受害家屬致歉，並強調一切會照最高金額，賠償受害家屬。另外，警方後續將確認他是否有毒駕，一旦尿液檢驗成果出爐，該客運將依據結果決定是否解雇許司機，並對他求償公司的相關損失。

(中時新聞網)