學前教育正夯！新北將程式教育納入幼兒教育，創立10所程式教育種子幼兒園，讓小朋友在玩樂中學習基礎程式編碼，新北市長侯友宜22日出席新莊思賢國小附幼程式教育交流中心啟用儀式表示，新北向世界接軌打造「三語政策」，扎根幼生中文、英文以及程式語言。

侯友宜22日出席思賢國小附幼學前程式教育資源交流中心啟用儀式，現場化為「侯老師」和幼生們體驗不插電程式桌遊，侯友宜說，新北市從國小到高中皆有程式教育課程，今年特別從幼兒園開拓學前程式教育，讓孩子學習中文、英文、程式語言「三語教學」，訓練思考、接軌國際。

思賢國小附幼教師林亞萱表示，園內有240名幼兒，每周一上午安排小朋友到程式語言學習區，分站進行不插電桌遊、KIBO機器人、繪本、積木排列、平板程式語言遊戲等課程，藉由圖像遊戲，讓孩子學習基礎編碼概念。

教育局幼兒教育科長廖曼雲表示，新北2011年起推動程式教育，已設立國小、國中、高中程式教育體驗中心，自國小低年級即發展不插電程式教育課程，並規定於中年級課程中進行一節課以上的資訊教育。

廖曼雲補充，新北市今年花費200萬元經費，在新莊思賢國小、泰山明志國小、板橋信義國小、土城安和國小、中和光復國小、永和網溪國小、新店北新國小、石碇和平國小、鶯歌鳳鳴國小及鶯歌國中等10所附幼成立程式教育幼兒園，並培訓30名種子教師，希望2021年能達到20所種子幼兒園及60位種子教師目標，讓程式教育推廣更普及。

(中時 )