小金門「芋頭季」10月10日起連2天在東林運動場展開，今年推出多項主題單元。（李金生攝）

小金門「芋頭季」邀請鄉親和遊客，在芋葉田田中共度美好時光。（李金生攝）

小金門的檳榔心芋頭因為特殊的水、土質和臨海地理環境，早以「烈嶼芋，嘸免哺」，入口即化、香鬆綿的特點遠近馳名。（李金生攝）

小金門芋頭冰系列，廣受軍民消費者歡迎。（李金生攝）

小金門「芋頭季」邀請金曲歌王流氓阿德、歌后曹雅雯登台飆歌，在海島秋夜徐徐涼風中，與大家共度相「芋」在烈嶼，像極了愛情的美好時光。（李金生攝）

小金門年度重磅活動「芋頭季」10月10日起連2天在東林運動場展開，70個美食、文創、特色農產品攤位分享豐收的喜悅外，還邀請金曲歌王流氓阿德、歌后曹雅雯登台飆歌，在海島秋夜徐徐涼風中，與大家共度相「芋」在烈嶼，像極了愛情的美好時光。

邁入第18個年頭的烈嶼鄉芋頭季，主題活動敲定有千人挖芋體驗、芋大王評選、特色農夫市集園遊會、街頭藝人表演、尋找「芋頭寶寶」送好禮、彩繪芋頭寶寶、芋頭寶寶命名頒獎及星光芋頭之夜，雙十節起連2天，每日早上9時至下午9時不斷電與民眾同樂。

小金門的檳榔心芋頭因為特殊的水、土質和臨海地理環境，早以「烈嶼芋，嘸免哺」，入口即化、香鬆綿的特點遠近馳名，每年都出現大搶訂盛況，在台北百貨公司展售更是秒殺，秋季曠野芋葉田田，一片綠油油隨風搖曳的景況，也替這座離島增添怡人情調。

鄉長洪若珊表示，今年因為疫情的影響，往年十分叫好的中午「芋頭宴」改為發放美食券，鄉親和遊客可自行到攤位購買芋頭小吃，歡迎大家相揪到小金門來吃喝玩樂。

另外，今年11日加碼推出結合美食、親子同樂的「搓芋圓體驗」，民眾只要繳交100元即可獲得100元烈嶼地區消費券及搓芋圓體驗券1張，還可帶走手作約1斤的芋圓與親友分享。

芋頭季也同步展開「住宿送好禮」與「打卡送好禮」，只要在10月1日至11月30日期間，遊客登島住宿1晚，就送第1份神祕禮物，住2晚再送第2份，住3晚以上再送第3份。11月1日至10日在島上指定地點拍照打卡，並上傳個人FB或IG，標註「烈嶼好好玩」，也同樣有神祕禮物可拿。

(中時 )