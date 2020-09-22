童星出身的關曉彤，4歲就開始拍戲，她是大陸觀眾從小看到大，關曉彤也以甜美長相和清純氣質，而因此擁「國民閨女」的稱號，如今關曉彤已從當年的小女孩，長大蛻變成23歲的小女人，關曉彤日前則在微博曬性感風格照片，只見她身穿黑色抹胸短洋裝，還性感地把玫瑰花擺在胸前放電，舉手投足散發成熟魅力。

關曉彤意境照相當迷人。（圖／取材自關曉彤微博）

關曉彤日前則在微博曬一組復古風格的性感照，只見她身穿黑色抹胸小短裙、腳穿透膚黑絲襪，關曉彤還性感地把玫瑰花擺在胸前放電，舉手投足性感爆表，關曉彤一個抬腳，更是讓她的白嫩腿根若隱若現，不論是關曉彤抬頭閉眼或是若有所思的凝望遠方，都讓外界見識到她嬌媚的一面。

關曉彤解放嬌媚的一面。（圖／取材自關曉彤微博）

關曉彤已從當年的小童星，長大成美少女一枚，而網友對關曉彤的辣照也很買單，紛紛留言狂讚：「太好看了 美絕了」、「啊啊啊 流鼻血」、「好美啊」、「盛世美顏」、「好誘人 我好愛」。

其實關曉彤上週四過23歲生日時，她還被陸網流出在慶生派對上跳熱舞影片，關曉彤解放白皙美肌、蠻腰和大長腿，好身材全都露，而關曉彤和姊妹們辣跳韓團BIGBANG的招牌歌《Bang Bang Bang》，全場氣氛超嗨，關曉彤隨著音樂搖晃身體、扭腰擺臀，舉手投足妖豔性感。

(中時新聞網)