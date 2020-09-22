慢飛天使家庭外出不易，三重先嗇宮22日特別聯合各單位帶領三重區800位身障學童及父母、學校老師享用餐點，並搭車前往新竹六福村主題樂園；今年受疫情影響，小朋友許久未曾出遊，玩樂時就像鳥兒飛出籠子，大小朋友對於公益出遊表示深深的感謝。

三重區公所聯合三重先嗇宮等慈善單位，22日舉行「慢飛天使出遊公益活動」帶慢飛天使們享用美味午餐，並搭乘遊覽車前往六福村樂園，有慢飛天使用彩色筆畫下動物，並寫下「謝謝先嗇宮李乾龍爺爺帶我們出來玩」，獻給先嗇宮董事長李乾龍，令李乾龍驚訝又感動。

三重區長陳奇正表示，感謝先嗇宮連續6年結合資源帶慢飛天使快樂出遊，董事長李乾龍雖然卸任三重市長多年，仍時時關心弱勢身障孩子，此次活動先嗇宮與林堉琪先生創辦的見賢思琪基金會共贊助70萬元，還特別安排國際耀動旅行社提供遊覽車以及園區免費提供入園門票，讓孩子們盡情遊玩。

先嗇宮董事長李乾龍說，慢飛天使出門不易，趁著疫情趨緩，先嗇宮、國際耀動旅行社贊助各項物資，邀請15所國中小特教班，八里愛心教養院、三重日托中心、聖心日托中心及自閉症協進會潛能發展中心等院生，以及辛苦教養的老師、父母一起出遊，希望讓慢飛天使可以盡情展翅飛翔。

(中時 )