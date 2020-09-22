為守護台南古蹟安全，台南市政府消防局22日在國定古蹟山上水道花園博物館，協同文化部文化資產局，辦理強化古蹟防災管理及搶救研習演練；這也是山上水道花園博物館重新開放後的首次演練，園區人員組成自衛編隊，從通報示警、避難引導、初期滅火等逐一操作，消防人員也模擬以水霧、水柱搶救火警，兼顧人員安全及古蹟維護，提高熟練度。
古蹟及歷史建築等因為材質問題，火警發生時往往一發不可收拾，初期的火勢控制相當重要，文化部文化資產局針對古蹟防災演練，將全台畫分成5個區域，位於第3區的台南市無論在古蹟數量及密度都是全台第一，山上水道花園博物館位置較偏遠且幅員較大，事故發生時，消防人員到場需要時間，自衛消防更是重要。
這場防災演練包括台南、嘉義縣市等地的古蹟管理單位人員都前來參與，講師針對觀念課程講授後，也立刻以火警為模擬狀況，展開實務操作；水道博物館園區成員組成自衛消防編組應變，從災害初期發生的迅速通報示警、避難引導、初期滅火等應變相關作為，逐一演練，配合專家的即時講解，讓與會者更了解操作要領。
南市消防局第大隊長陳博文表示，台南市古蹟、歷史建築數量最多、密度最高，光是分區內就有22處，針對場所特性進行減災整備，並強化相關的搶救工作，相當重要，這次演練考量古蹟重要性與建築物結構特殊性，進行專業研析後再進行搶救，例如以水霧防護，降低延燒與水損，另外還得注意木構造梁柱容易悶燒，必須透過熱顯像儀持續監測溫度，才能將災害程度降到最低，以利後續處理。
(中時 )
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