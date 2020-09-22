金泰希和Rain近日替二女兒舉辦周歲宴。(圖／翻攝自IG)

南韓第一天然美女金泰希和韓流天王Rain結婚3年，育有一對寶貝女兒，上周六是次女1歲生日，夫妻倆也替她舉辦周歲宴，現當天拍攝的照片曝光，金泰希和Rain的狀態卻引起網友熱議。

金泰希和Rain替女兒舉辦周歲宴，低調邀請親友出席，兩人和親戚女兒的合照，也在網路上曝光，但不知是燈光的關係，淡妝出鏡的金泰希顯得有些憔悴，眼袋、法令紋明顯，之前花3個月瘦10公斤的Rain，更是讓網友嚇壞，因為他瘦到快認不出，看起來更顯老態。

Rain和金泰希2年前也幫大女兒舉辦周歲宴‵，親戚女兒也在場。(圖／翻攝自IG）

不過該親戚PO照外，還大讚金泰希臉很小、很漂亮，十足像個天使，而Rain是小孩中的人氣王，親切又帥氣。其實，這個親戚女兒前年在金泰希和Rain替大女兒辦周歲宴時也出現過，當時一樣留下合照，2年過去模樣似乎多少都有變化。

金泰希新影片看起來氣色很好。(圖／翻攝自微博）

但仍有粉絲認為，金泰希還是保養得宜，依舊是女神，大讚她出道多年都沒變。今(22日)金泰希代言的品牌公開新影片，穿著白色連身裙出鏡的她，活脫脫像仙女，皮膚白皙無瑕疵，氣色看起來相當好。

(中時新聞網)