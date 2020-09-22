64歲鄭鵬舉透過農業局媒合學校通路，成為第一批供應學校有機蔬菜農友，鄭鵬舉的頂田寮有機農場位於淡水，他所產的有機蔬菜供應淡水區域國小營養午餐，農業局也開闢多通路銷售，在淡水區農會超市、紅樹林輕軌站自動販賣機及淡水國民運動中心小農鮮鋪等新鮮上架。

農業局指出，昨日是24節氣中的秋分，秋分過後天氣轉涼，許多人開始進補，搭配有機蔬菜是養生又健康；鄭鵬舉在淡水區經營頂田寮有機農場，是新北市供應營養午餐有機蔬菜的小農始祖，更供應社區長者共餐，秋季進補搭配有機蔬菜，營養可以補到位。

鄭鵬舉說，他是務農出身，卻從未踏上有機農業，一開始他不施用農藥及化學肥料耕作，作物生長狀況很差，讓他起了放棄念頭，後來他各方請教並到社區大學精進栽培知識，掌握到種植技巧，蔬菜品質才變得穩定，產量也才提升，現在他轉戰種植高經濟價值的有機作物木虌果。

農業局表示，局處參考日本經驗，將「農夫市集」、「有機專櫃」概念擴展為「新北小農鮮舖」，媒合農會、超市與在地小農，創造多元銷售通路，目前有機蔬菜可於新北16處小農鮮鋪、淡水區農會超市以及7月於紅樹林輕軌站設點的自動販賣機選購。

(中時 )