中美兩大強權因疫情而加劇對立，甚至被理解為已進入新冷戰局面，知名漢學家王賡武今(22)日發表專題時提到，漢學在海內外發展歷經400年，已呈現多元化研究方向，但對中方來說，從事國學研究，能讓政權更加強盛且穩固，西方世界則可以漢學研究了解中國，更成為「出擊的利器」，顯見漢學研究成為政治武器。

唐獎第四屆大師論壇今日下午在政治大學舉行，並邀請到本屆唐獎漢學獎得主王賡武發表專題演講，主題為「漢學多元化的大道」。而受疫情影響，王賡武並未到場，演講透過網路直播進行。

王賡武在演講回顧漢學研究的發展與變遷。王賡武從近代中國史談起，並指出，英國外交官馬加爾尼率團於1793年到訪中國，晉見乾隆皇帝，所引起外交政治風波，史書上多有記載，此後西方殖民帝國發現大清帝國不再強盛。

王賡武說，直到19世紀末，1840年鴉片戰爭爆發，西方人開始認為中國價值可以被歐美列強取代，鴉片戰爭以前的中國文史因此被視為是古老文明，漢學走向勢微，直到「五四運動」，大批中國留學生學成歸國，開始推動新思潮，漢學而又走向新局。

但王賡武也提到，國共內戰以後，「一切化為烏有」，中共建政後，毛澤東掌權，國學在中共成為改寫並服務馬列思想的意識形態，1950到1970年代，中國研究完全混亂，此期間內中共內部完全沒有產出有價值的研究，隨著國民政府到台灣的國學家，以及身在香港的漢學學者，則從事復興漢學傳統的學術與教育工作。

王賡武並指出，鄧小平在1978年當選大陸全國政協主席，重掌政權之後，大陸開始開放學術交流，並推動新漢學、新中國研究，開始恢復並推動棄之已久的國學。

王賡武提到，中國研究存在很多面向，漢學的復興與多元化發展，不只代表的是古老文明重跌一跤後，如何崛起，身受世界矚目，甚至中國如何面對西方的宰制，又不會因為富強而讓周圍小國心生畏懼，都是可以透過漢學來維繫，「發展國學有其目的性，能幫助中國更加強盛穩固」。

(旺報 )