LINE TAXI車隊。（潘千詩攝影）

日日搭送禮功能。（潘千詩攝影）

安全支援中心服務。（潘千詩攝影）

LINE TAXI上線1周年歡慶用戶突破100萬，今日舉行記者會首揭營運成績。LINE TAXI也宣布3項新功能將陸續上線，包括「日日搭送禮」、雙向評分功能新增「封鎖司機」選項，與即將上線的「安全支援中心」。LINE TAXI未來也將持續實踐數位創新，優化叫車體驗，並作為對司機最友善的叫車平台。

LINE與TaxiGo攜手打造「LINE TAXI」於2019年10月正式上線，以「開放的叫車平台」為定位，吸引不少司機投入，上線一周年，合作車隊數量從3000輛變6500輛，成長逾一倍，註冊用戶數從47萬增長至100萬、搭乘人數成長3倍、搭乘趟次成長3.6倍，司機評分平均達4.88顆星（滿分5顆星），顯示LINE TAXI不僅擴大用戶數量。

服務地區從上線時，以雙北為主，經過一年拓展，北北基、台中、高雄為成長最快速的前三大服務地區。另外，今年7月在台北市區試營運Line Taxi Plus多元化計程車，Line Taxi執行長陳泰成說，司機數量已突破200人，單月收入最高者超過10萬元；下一步拓展至台中，預計今年第4季上線。

在乘客服務方面，Line Taxi將推出3項新服務，包含：安全支援中心服務，乘客在行程中若遇危急狀況，可快速通報；乘客預先在系統中設定緊急聯絡人，需要時一鍵就能撥打110報案，自動傳送路線至警局，不方便通話有簡訊報案，也可使用通知緊急聯絡人。

日日搭送禮功能將於中秋假期上線，陳泰成說，日日搭預購優惠是因應許多高頻率用戶希望能享有固定優惠所推出，最高可享乘車53折優惠；中秋推出送禮功能，讓用戶可購買優惠送給親友。

封鎖司機功能方面，陳泰成說，用戶封鎖特定司機後，叫車時該司機就不會接收到用戶叫車需求。Line Taxi即起至10月4日還有推出送乘車券優惠，活動期間只要輸入中秋節快樂，就能獲得15元乘車券一張。

(中時 )